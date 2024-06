Aufregung um Schweinsteiger-Spruch - Sedlaczek beschämt!

von SPORT1 19.06.2024 • 11:30 Uhr Esther Sedlaczek und Bastian Schweinsteiger gelten als TV-Dreamteam bei der EM. Ein flotter Spruch des Ex-Profis im Kontext mit Cristiano Ronaldo sorgt für Augenrollen.

Was war denn da los? Esther Sedlaczek und Bastian Schweinsteiger gelten bei der EM 2024 als das Dreamteam unter den TV-Kommentatoren. Nicht selten folgen auf seriöse Analysen nicht selten verbale Schlagabtäusche und Neckereien, die oftmals in Albernheiten und Frotzeleien münden.

So auch am Dienstagabend nach der Partie zwischen Portugal und Tschechien (2:1) am Dienstagabend. Auslöser war ein in der ARD-Übertragung gezeigtes Video von Cristiano Ronaldos Sohn. Ronaldos Partnerin Georgina Rodríguez hatte es anlässlich des 14. Geburtstags von Cristiano Jr. bei Instagram gepostet.

In dem Video ist zu sehen, wie Ronaldo ältester Sprössling während seiner Geburtstagsparty das pinke Auswärtstrikot der deutschen Nationalmannschaft trägt und von Ronaldos Freundin Georgina ein Stapel Geschenke überreicht bekommt. Dabei präsentiert sich die 30-Jährige in einem extrem knappen Outfit, was Schweinsteiger offensichtlich zu einem Spruch animierte.

Cristiano jr. trägt das Auswärtstrikot des DFB

Sedlaczek beschämt von Schweinsteiger

„Da ist aber was los bei denen“, kommentierte Basti, nur um dann, an Sedlaczek gerichtet, unvermittelt nachzuschieben: „Wo schaust du denn hin?“ Diese reagierte leicht beschämt auf Schweinsteigers Anspielung. „Och, Basti“, rief sie in Schweinsteigers Richtung, „auf das Trikot, das Trikot der deutschen Nationalmannschaft.“ Und eben nicht auf Georginas Outfit.

Als Cristiano Jr. einen Koffer auspackt, den er geschenkt bekommen hat, kommentierte die Moderatorin süffisant: „Und da sind jetzt wahrscheinlich nochmal 20 Deutschland-Trikots drin.“

Ihre folgende Frage, in welchen Trikots denn Schweinsteigers Kinder Fußball schauen würden, wollte der Ex-Nationalspieler nicht beantworten. „Das kann ich dir nicht sagen“, entgegnete er und scherzte: „Keine privaten Fragen, bitte“.

Schweinsteiger redet sich in Rage

Der Experte erklärte seine Sicht der Dinge: „Es war ein ganz klares Foul von Nelson Semedo gegen Doudera (Tschechiens Mittelfeldmann David Doudera, Anm. d. Red.). 20 Sekunden später steht es 2:1 für Portugal.“

Esther Sedlaczek und Bastian Schweinsteiger berichten für die ARD

Der zuvor eingewechselte Semedo blockte tatsächlich bei einem tschechischen Ballbesitz in der Nachspielzeit bei einem Pass von Antonín Barák Doudera weg, wodurch die Portugiesen den Ball eroberten. Francisco Conceicao schloss den folgenden Angriff zum 2:1-Siegtreffer ab.