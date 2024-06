Coach schwärmt von EM-Superstar: "Er bekommt von einer Drohne am Himmel Signale geschickt"

Domenico Tedesco geht mit Belgien in sein erstes Turnier als Nationaltrainer. Vor dem EM-Auftakt schwärmt der Deutsche in den höchsten Tönen von seinem Kapitän.

Domenico Tedesco geht mit Belgien in sein erstes Turnier als Nationaltrainer. Vor dem EM-Auftakt schwärmt der Deutsche in den höchsten Tönen von seinem Kapitän.

In seinem ersten Turnier als Nationalcoach baut Tedesco vor allem auf seinen Kapitän Kevin De Brunye. „Er ist ein sehr besonderer Spieler, den wir deshalb ganz bewusst und in besonderer Weise einbeziehen“, erklärte der Deutsche im Interview mit der SZ über den Mittelfeldspieler von Manchester City.

Courtois-Zoff: „Zu dem Thema ist alles gesagt“

Nicht Teil des belgischen EM-Kaders ist hingegen Star-Torhüter Thibaut Courtois. Das liegt weniger an der überstandenen Kreuzbandverletzung des Real-Keepers, sondern vielmehr an einem Streit mit Tedesco , der sich im Juni 2023 abgespielt hatte.

Auch ohne Courtois sieht Tedesco Belgien für die anstehende EM im Tor gut aufgestellt. „Wir haben drei Top-Torhüter. Thomas Kaminski hat eine richtig gute Saison in Luton gespielt. Matz Sels hat es super gemacht in den Spielen, in denen er gebraucht wurde. Und auch auf Koen Casteels ist Verlass. Er wird als Nummer eins in das Turnier gehen“, stellte der Coach klar.