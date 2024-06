DFB: Nagelsmanns Widerspruch bei Goretzka

Julian Nagelsmann verteidigt neuerlich seine Nachnominierung von Emre Can. Bei Leon Goretzkas Nichtberücksichtigung verstrickt er sich in einen Widerspruch.

Julian Nagelsmann verteidigt neuerlich seine Nachnominierung von Emre Can. Bei Leon Goretzkas Nichtberücksichtigung verstrickt er sich in einen Widerspruch.

„Es ist nicht an der Zeit, über Spieler zu sprechen, die nicht dabei sind“, sagte der 36-Jährige auf der Pressekonferenz am Donnerstagabend auf die Frage, warum Goretzka abermals nicht berufen worden sei.

Nagelsmann: „Das ist eher zum Schutz“

Reitz hatte gemeinsam mit Brajan Gruda an der EM-Vorbereitung der deutschen Nationalmannschaft teilgenommen. Die beiden gehörten aber nicht offiziell zum erweiterten DFB-Kreis - und wurden auch nicht in den finalen Kader aufgenommen.

Nagelsmann scherzt

Zu der Nachnominierung von BVB-Star Can sagte Nagelsmann derweil: „Wir haben uns für Emre entschieden, ganz bewusst, weil er auch das verkörpert, was wir unter Umständen gebrauchen könnten. [...] Er ist sehr schnell, sehr kopfballstark, er hat eine große Akzeptanz in der Mannschaft, eine gute Gabe, sich in die Gruppe einzufügen.“