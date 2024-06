EM 2024: Deutschland braucht Füllkrug! | Kommentar

Fußball-Deutschland musste lange warten. Erst in der zweiten Minute der Nachspielzeit erlöste Niclas Füllkrug die DFB-Elf gegen die Schweiz und traf zum Ausgleich. Doch auch der Held selbst hatte lange warten müssen: Erst in der 76. Minute schickte ihn Julian Nagelsmann aufs Feld.

Füllkrugs herausragende Quote

Zur Wahrheit gehört aber auch: Füllkrug hätte einen Platz in der Startelf verdient! Ein Stürmer, der in 19 Länderspielen 13-mal trifft, gehört von Anfang an auf den Platz. Seine Quote spricht Bände. Auch was der DFB-Star immer wieder mit der Stimmung im Stadion macht, ist bemerkenswert.