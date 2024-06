EM 2024: Füllkrugs Ansage an Nagelsmann

Endlich ist er da! Niclas Füllkrug wurde beim DFB schmerzlich vermisst! Beim torlosen Remis gegen die Ukraine offenbarte die deutsche Mannschaft trotz ansprechender Leistung Mängel in der Chancenverwertung. Im aktuellen DFB-Kader gibt es wohl kaum jemanden, der so sehr für diese Qualitäten steht wie Niclas Füllkrug.

In 15 Einsätzen erzielte der 31-Jährige bisher schon elf Tore. Seine Stärke blitzte schon bei der Weltmeisterschaft in Katar auf, als er nach seinen Einwechslungen erfolgreich war.

In den beiden abschließenden Gruppenspielen erzielte er damals sowohl gegen Spanien den wichtigen Treffer zum Remis (1:1), gegen Costa Rica (4:2) traf er und bereitete ein weiteres Tor vor - und das, obwohl er nur 20 (Spanien) und 35 Minuten (Costa Rica) auf dem Platz stand.

Niclas Füllkrug bringt sich vor der Europameisterschaft in Stellung

Auch bei der vergangenen Abstellungsperiode im März traf er prompt nach seiner Einwechslung. Gegen die Niederlande sorgte er in der letzten Minute für den 2:1-Endstand und somit auch für die Euphorie, die anschließend im Land ausgebrochen ist.

Füllkrug ist ein Vollstrecker: Wuchtig setzte er sich damals durch und drückte den Ball mit der Schulter über die Linie. Egal wie, die Kugel war drin. Und genau das hätte die deutsche Mannschaft gegen die Ukraine so dringend gebraucht.

Nagelsmann vertraut in der Spitze auf Havertz

In der Sturmspitze vertraute Bundestrainer Julian Nagelsmann, sowohl in den Testspielen im März als auch am Montag auf Kai Havertz. Der Gunners-Kicker hat sicherlich das feinere Füßchen, ist womöglich besser für sehenswerte Kombinationen mit den „Zauberern“ um Jamal Musiala und Florian Wirtz geeignet, doch bei defensiv tiefstehenden Gegnern hat er seine Probleme.