EM 2024: Kroatien - Italien heute live im Free-TV, Stream und Ticker

Bei der EM 2024 in Deutschland kommt es am letzten Spieltag der Gruppe B zum Giganten-Duell. Sowohl Kroatien als auch Italien droht bei einer Niederlage das Vorrunden-Aus.

Scheidet bei der EM in Deutschland bereits heute der erste Favorit aus? In der Hammer-Gruppe B treffen mit Italien und Kroatien am abschließenden dritten Spieltag in der Vorrunde am Montag (ab 21 Uhr im SPORT1-Ticker) zwei Giganten aufeinander.