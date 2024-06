EM 2024: Nagelsmann erklärt DFB-Überraschung

Aleksandar Pavlovic fällt für die EM aus, Emre Can rückt überraschend nach. Julian Nagelsmann erklärt die Entscheidung.

Aleksandar Pavlovic fällt für die EM aus, Emre Can rückt überraschend nach. Julian Nagelsmann erklärt die Entscheidung.

„Wir wollen noch einen Sechser im Kader“, begründete Nagelsmann seine Entscheidung für den etwas defensiver denkenden Kapitän vom Champions-League-Finalisten Borussia Dortmund, der „sofort seine Begeisterung und Bereitschaft geäußert“ habe, am Mittwoch kurzfristig doch noch zur Mannschaft nach Herzogenaurach zu stoßen.

Was Gündogan zum Verhängnis wird

Was Gündogan zum Verhängnis wird

Irgendwie hatte Can es ja auch geahnt. Er habe die Karriere in der Nationalmannschaft „noch lange nicht abgehakt“, sagte er, als er sich via Bild über sein Aus beschwerte, und: „Die EM hat ja noch nicht angefangen - vielleicht ergibt sich durch ein Hintertürchen noch eine Chance.“ Die ist jetzt da, Nagelsmann machte von seinem Recht Gebrauch, einen verletzten oder erkrankten Spieler vor der ersten Partie noch auszutauschen. Im Turnierverlauf ist das nur noch bei Torhütern möglich.