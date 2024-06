EM 2024: Polens heimlicher Held

Dank eines 2:1-Erfolgs im Härtetest gegen die Türkei fährt Polen mit Rückenwind zur EM . Während Nicola Zalewski von der AS Rom am Montagabend kurz vor Schluss den entscheidenden Treffer erzielte, rückte eine Person, die nicht einmal auf dem Spielfeld stand, ins Rampenlicht.

So titelte die polnische Boulevardzeitung Fakt : „Der Balljunge ist der Held des Spiels“. Auch Rafal Ulatowski, Trainer des polnischen Zweitligisten Resovia Rzeszow und Experte bei TVP Sport , würdigte den Beitrag des Balljungens in seiner Analyse nach dem Spiel.

Doch was genau war passiert? Nachdem Baris Alper Yilmaz in der 77. Minute zum Ausgleich für die Türkei getroffen hatte, lieferten sich die beiden Teams eine hart umkämpfte Schlussphase. Als die Türken in der 89. Minute einen Ball ins Aus vertändelten, droschen sie den Ball weg, um wertvolle Sekunden von der Uhr zu nehmen.

Balljunge leitet polnisches Siegtor ein

Die Polen starten am Sonntag (ab 15.00 Uhr im SPORT1-Ticker) gegen die Niederlande in die EM in Deutschland, weitere Gegner in der schwierigen Gruppe D sind Österreich und Frankreich.