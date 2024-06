EM 2024: Türkei - Georgien LIVE im TV, Stream und Ticker

von SPORT1 18.06.2024 • 15:21 Uhr Der erste Spieltag der EM endet am Dienstag mit den beiden Partien aus der Gruppe F. Die Türkei und Georgien machen den Auftakt. So können Sie die Partie in Dortmund live im TV, Stream und Ticker verfolgen.

Am Dienstag, den 18. Juni, starten in der Gruppe F die letzten vier Teams in die Europameisterschaft in Deutschland. Los geht es um 18.00 Uhr mit der Türkei gegen Georgien. Gespielt wird im Signal-Iduna-Park in Dortmund, das während der EM in BVB Stadion Dortmund unbenannt wurde.

Da alle anderen Gruppen ihren ersten Spieltag bereits absolviert haben, finden am Dienstag nur zwei Partien statt. Im zweiten Spiel der Gruppe F trifft Portugal um 21.00 Uhr auf Tschechien.

EM 2024 live: So können Sie Türkei - Georgien heute live verfolgen:

TV : RTL und Magenta TV

: RTL und Magenta TV Stream : Magenta Sport und RTL+

: Magenta Sport und RTL+ Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Die Türkei trifft bei der EM in der Gruppe F auf Georgien

Georgen erstmals bei EM dabei

Für das Team aus Georgien ist es die erste Teilnahme an einer EM-Endrunde. Die Mannschaft des ehemaligen Bayern-Profis Willy Sagnol setzte sich erst im März in den Playoffs in zwei dramatischen Spielen gegen Griechenland durch.

Im Gegensatz zu den Georgiern kann das türkische Team auf einige EM-Erfahrungen zurückgreifen. Für die Türkei ist es bereits die sechste Teilnahme an einem EM-Turnier. Ihren größten Erfolg feierten sie 2008, als sie erst im Halbfinale an der deutschen Mannschaft scheiterten. Philipp Lahm erlöste das DFB-Team erst in der 90. Minute mit dem 3:2-Siegtreffer.

Bei den letzten beiden Endrunden scheiterte das Team um Kapitän Hakan Calhanoglu jeweils in der Vorrunde.

EM 2024: „Heimspiel“ für die Türkei

Salih Özcan kann sein doppeltes Heimspiel kaum erwarten. „Das wird der Wahnsinn. Die gelbe Wand wird rot-weiß sein“, sagt der türkische Nationalspieler, und er muss es wissen. Denn Özcan ist nicht nur einer von fünf Spielern im EM-Kader der Türkei, die in Deutschland geboren sind, sondern kennt als BVB-Profi auch noch das Westfalenstadion wie aus seiner Westentasche.

In Dortmund wird die Türkei jedenfalls ein echtes Heimspiel haben. Einen Vorgeschmack gab es bereits im November beim Länderspiel zwischen Deutschland und der Türkei (2:3) in Berlin, als die türkischen Fans die DFB-Elf an ein Auswärtsspiel glauben ließen.

Voraussichtliche Aufstellungen:

Türkei: Günok - Celik, Akaydin, Bardakci, Müldür - Calhanoglu, Ayhan - Kahveci, Kökcü, Aktürkoglu - Yilmaz

Günok - Celik, Akaydin, Bardakci, Müldür - Calhanoglu, Ayhan - Kahveci, Kökcü, Aktürkoglu - Yilmaz Georgien: Mamardashvili - Kvirkvelia, Kashia, Dvali - Kakabadze, Shengelia, Chakvetadze, Kiteishvili - Kochorashvili - Mikautadze, Kvaratskhelia

Türkei - Georgien bei der EM 2024: Bilanz der beiden Teams

In fünf Aufeinandertreffen steht für das georgische Team nur ein Sieg auf der Habenseite. Im Februar 2007 gewann Georgien gegen die Türkei ein Freundschaftsspiel knapp mit 1:0.