EM 2024: Türkei - Portugal heute live im TV, Stream und Ticker - Hauptbahnhof in Dortmund gesperrt

In der Gruppe F stehen am Samstag die Partien des 2. Spieltags der EM auf dem Programm. Mit der Türkei und Portugal treffen die beiden Sieger-Teams des 1. Spieltags aufeinander. Hier können Sie das EM-Vorrundenspiel live im TV, Stream und Ticker verfolgen.

In der Gruppe F stehen am Samstag die Partien des 2. Spieltags der EM auf dem Programm. Mit der Türkei und Portugal treffen die beiden Sieger-Teams des 1. Spieltags aufeinander. Hier können Sie das EM-Vorrundenspiel live im TV, Stream und Ticker verfolgen.

Am Samstag (22. Juni) startet bei der EM 2024 die Gruppe F in ihren 2. Spieltag. Um 18.00 Uhr treffen in Dortmund mit der Türkei und Portugal die beiden Favoriten auf den Gruppensieg aufeinander. Zuvor spielen Georgien und Tschechien. Die Partie wird um 15.00 Uhr in Hamburg angepfiffen.