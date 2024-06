EM 2024: Wahnsinn um Ronaldo! Fan-Wut wegen Ticket-Abzocke

von SPORT1 12.06.2024 • 15:38 Uhr Ticketpreis-Abzocke für ein öffentliches Training der portugiesischen Nationalmannschaft um Superstar Cristiano Ronaldo sorgen für Wut und Ohnmacht in Gütersloh. Auch sonst macht sich die westfälische Stadt auf Chaos gefasst.

Verrückte Mondpreise und Mega-Hype um Cristiano Ronaldo!

Nicht nur, dass es wegen des mit Portugal zum sechsten Mal an einer EM teilnehmenden Superstars 50.000 (!) Anfragen für die gerade mal rund 6000 Tickets zum öffentliche Training der Selecao am Freitag in Gütersloh gab.

Im Nachgang der bereits innerhalb einer Minute (!) vergriffenen Karten werden im Netz nun wahnwitzige Summen aufgerufen, die mancher beim Wiederverkauf abzusahnen erhofft.

Auf Online-Portalen wie kleinanzeigen.de (früher ebay) wurden die eigentlich kostenlosen Tickets für weit über hundert Euro angeboten. Irre: Einem Bericht der Neuen Westfälischen zufolge gab es User, die vier Tickets für 1000 Euro weiterveräußern wollten.

Gütersloh macht sich auf Verkehrschaos gefasst

Reaktionen potenzieller Interessenten fallen dabei nicht selten wütend aus. „Ich bin geschockt!! Was geht hier ab?“, hieß es am Mittwochmittag etwa zu einer Offerte, in der ein Ticket für 300 Euro angeboten wurde. „Sicher gebe ich dem Wucher hier keine Reichweite!“

Immerhin: Zig Offerten sind mittlerweile wieder offline genommen worden, weil sich Nutzer gegenseitig vor Fake- und unverschämten Angeboten warnten.

Problem gibt es allerdings beim Versuch, die Abzocke einzudämmen: Die Stadt Gütersloh hat eigenen Angaben zufolge keine Möglichkeit zur Kontrolle, um eine Weitergabe der Tickets zu verhindern, weil diese von der UEFA zur Verfügung gestellt wurden und nicht personalisiert sind.

Portugal bezieht Unterkunft von der WM 2006

Öffentlich in der westfälischen Stadt in Erscheinung treten werden Ronaldo und Co. am Freitag (18 Uhr) im „Ohlendorf-Stadion im Heidewald“ des FC Gütersloh (Regionalliga West) gegen 18 Uhr. Der Einlass beginnt bereits zwei Stunden früher - ein Verkehrschaos ist zu befürchten.

Nach ihrem 3:0 (1:0) bei der EM-Generalprobe gegen Irland - auch dank eines überragenden Ronaldos - ist Portugals Ankunft in Deutschland für Donnerstagabend auf dem Flughafen Münster/Osnabrück vorgesehen.