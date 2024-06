Kapitän Gündogan enthüllt: "Das hat Manuel ein bisschen geärgert"

von SPORT1 15.06.2024 • 01:14 Uhr Die deutsche Nationalmannschaft bejubelt einen Kantersieg zum EM-Auftakt. Der Bundestrainer will nicht bremsen, Ilkay Gündogan verrät aber, dass zwei Spieler weniger euphorisch waren. Die Stimmen.

Die deutsche Nationalmannschaft startet traumhaft in die Europameisterschaft. Die Stars freuen sich nach dem Kantersieg gegen Schottland über die Stimmung im Stadion, Jubelmomente für die Ewigkeit und verrückte Geschichten.

SPORT1 fasst die besten Stimmen der Protagonisten aus dem ZDF, von MagentaTV und aus der Mixed Zone zusammen.

Julian Nagelsmann (Bundestrainer) über das Spiel: „Großes Kompliment an die Mannschaft. So aufzutreten, vor allem die ersten 20 Minuten. Wir waren schon recht dominant. Es sind immer Entscheidungen der Spieler auf dem Feld. Wir haben viele Dinge gut umgesetzt. Aber die Spieler haben viel Qualität.“

... über die entfachte Euphorie: „Am Ende bin ich weit davon weg, ein Mahner zu sein. Es macht wenig Sinn, jetzt zu viel zu bremsen. Wir wissen, wir haben ein Spiel gewonnen, aber wir müssen mindestens noch eins gewinnen. Es ist ein erster Schritt, auf den müssen wir aufbauen.“

... über Matchwinner Musiala: „Wenn man Jamal sieht, die Dinge, die er macht, die gibst du ihm nicht vor, die kann er einfach. Schon ein außergewöhnlich gutes Spiel heute von ihm. Er hat extrem viel beeinflusst. Für Jamal hat es mich extrem gefreut. Er hat in Katar schon viele Chancen vergeben, jetzt hat er ein Super-Tor gemacht und ein sehr, sehr gutes Spiel.“

... über die zahlreichen Torschützen: „Kai (Havertz, Anm. d. Red.) getroffen, Fülle (Füllkrug, Anm. d. Red.): sehr wertvoll, dass wir das verteilen können. Aber auch Ilkay hatte ein Tor verdient, er wurde zwei Mal knapp geblockt. Er hat es sehr gut gemacht, ist immer in den torgefährlichen Räumen gewesen.

Ilkay Gündogan (DFB-Kapitän) über das Spiel: „Wir haben eine unfassbar gute erste Halbzeit gespielt. Ich hatte ehrlich gesagt schon vor dem Spiel ein echt gutes Gefühl. Der Auftakt ist genau der, den wir uns gewünscht hat.“

... über das Gegentor: „Das Gegentor war vielleicht ein kleiner Warnhinweis an uns. Das hat die Verteidiger und Manuel ein bisschen geärgert.“

... über das erlittene Horror-Foul: „Ich mache mir keine großen Sorgen. Er geht zwar gefährlich rein, aber er trifft schon den Ball. Ich habe Glück gehabt, stabile Bänder. Mit dem Adrenalin, das man im Spiel hat, hat man davon nichts gemerkt.“

... über etwaige Genugtuung nach der Kritik an seiner Person: „Es tut immer gut, als Mannschaft ein gutes Spiel zu machen. Wenn man selbst mit Aktionen dazu beitragen kann, ist das umso schöner. Aber ich bin selbstbewusst genug, dass ich weiß, was ich kann und, dass ich das immer versuche umzusetzen und da immer nach dem eigenen Maßstab strebe. Dementsprechend bin ich froh, dass ich heute auch der Bessermacher für meine Mitspieler sein durfte und konnte.“

Emre Can (deutscher Nationalspieler), der nachnominiert wurde: „Geiles Gefühl und verrückte Story. Deswegen lieben wir den Fußball. Ich war vor zwei Tagen noch im Urlaub und dann kam der Anruf am Mittwoch. Dann bin ich Mittwochabend zu der Mannschaft gestoßen, habe einmal trainiert, heute reingekommen und ein Tor erzielt.

Toni Kroos (deutscher Nationalspieler) über das frühe Tor: „Das ist immer der Matchplan, aber der klappt nicht immer. Das gibt Selbstvertrauen. Der Gegner war auch nicht in Topform. Spätestens nach der Roten Karte war es entschieden. Wir haben es seriös runtergespielt. So ein frühes Tor hilft natürlich.“

... über die nächsten Aufgaben: „Ob man nach einem Spiel schon im Flow ist, weiß ich nicht. Wenn wir das rübertragen ins nächste Spiel, das definitiv schwerer werden wird. Denn da erwartet uns eine Mannschaft, die definitiv eine Klasse besser ist als Schottland. Wenn wir es da noch mal beweisen, können wir von Flow sprechen.“

Kai Havertz (deutscher Nationalspieler) über die Fans: „Ja das war wirklich überragend. Wir haben alle diese Energie im Stadion gespürt von der ersten Minute an. Wir haben Gas gegeben, die Fans waren da, Tore sind gefallen, was natürlich auch immer guttut. Da haben wir uns in der ersten Halbzeit in einen kleinen Rausch gespielt. Man hat gemerkt, das ganze Land steht kopf. Ich glaube, dass da wirklich was sehr Großes wachsen kann.“

... über Musiala und Wirtz: „Die beiden sind überragend. Sie sind nicht nur auf dem Platz überragend, sondern auch als Typen. Sie sind beide am Boden geblieben. Wir können uns glücklich schätzen, dass die beiden in unserer Mannschaft sind. Wir hoffen natürlich, dass sie uns im Turnier noch einige schöne Momente bringen können.“

... über Toni Kroos: „Er ist einer meiner Idole. Es ist eine echte Ehre, jetzt hier mit ihm zusammenzuspielen. Man merkt auf dem Feld, wie viel Sicherheit er allen gibt. Er macht das Spiel für uns alle deutlich einfacher.“

Niclas Füllkrug (deutscher Nationalspieler) über den Start: „Das ist ein überragender Auftakt zu dem, was wir am Ende haben wollen - ein Sommermärchen. Am Anfang brauchten wir ein, zwei Minütchen, um ins Spiel zu kommen. Das war natürlich ein großes Spiel für uns. Danach sind wir immer besser ins Spiel gekommen.

... über die Gier: „Wir haben nach keinem Tor nachgelassen. Über das Gegentor haben wir uns tierisch aufgeregt - dieses gierig sein ist das, was wir brauchen.“

... über die Atmosphäre und die Fans: „Ja natürlich, man hat schon gemerkt, dass es wieder anders ist. Man hat es aber auch schon vor dem Spiel gemerkt. Es geht ja nicht komplett an uns vorbei, was da medial passiert und was in München los war. Wir freuen uns.

… über den Jubel mit seiner Tochter: „Wunderschön. Meine Kleine ist in einem Alter, in dem sie das schon alles ein bisschen versteht. Für sie ist immer ganz, ganz wichtig, dass wir gewinnen, sonst ist sie traurig. Dann darf sie ab und zu auch mal auf den Platz. Das war für mich ein ganz toller Moment mit ihr, einen EM-Sieg im eigenen Land zu feiern. Das sind Bilder, die für immer bleiben werden.“

... ob es besser sei, durchzuwechseln oder sollte man besser durchspielen, damit man mehr in den Rhythmus kommt? „Komische Frage, kann ich jetzt so nicht beantworten. Mach mal die nächste.“

... über die Einwechselspieler und sein Jokertor: „Es stand 3:0, das war schon ein Signal vom Trainer, wenn er Leroy und mich bringt, dass wir noch mal Energie und Dampf nach vorne haben wollen. Da warte ich dann auf meine Aktionen. Leroy hat gut Theater gemacht. Thomas ist auch in richtig gute Situationen gekommen, als er reinkam. Es freut mich, dass es zu einem Tor gereicht hat, weil das für einen Stürmer natürlich immer schön ist.“

Jamal Musiala (deutscher Nationalspieler): „Ein 5:1 im ersten Spiel ist echt gut. Wir haben die Stimmung gesehen im ganzen Land, und das brauchen wir. Einen besseren Start konnten wir nicht haben. Wir wollten gut starten, das haben wir gemacht. Das Tor am Ende tut ein bisschen weh.“