Belgien-Trainer Tedesco außer sich: "Sowas noch nie erlebt!"

Das lag zum einen an der Reaktion der Fans, die die Spieler um Kapitän Kevin De Bruyne nach der Partie gegen die Ukraine (0:0) auspfiffen. Und zum anderen an Vorfällen vor und nach dem Spiel.

Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel zeigte sich Tedesco sichtlich verärgert. „ Ich möchte eines klarstellen. Unter welchen Umständen wir hier angekommen sind, so etwas habe ich noch nie erlebt“, schimpfte der einstige Bundesliga-Coach.

„Ein riesiger Fehler der Veranstalter“

Seine Mannschaft habe sich vor der Partie in Stuttgart eilig umziehen müssen, für die Ansprache ans Team seien ihm zwei Minuten geblieben: „Für so ein wichtiges Spiel, so eine Vorbereitung. Das ist unglaublich.“