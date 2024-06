EM-Spiele heute live: Auf diesen Sendern laufen die Spiele am Montag

Bei der Europameisterschaft in Deutschland stehen die Entscheidungen in der Gruppenphase an. Die Partien des 3. Spieltags werden jeweils als Parallel-Spiele ausgetragen. Welcher TV-Sender welches Spiel zum Vorrunden-Abschluss überträgt, erfahren Sie hier.

EM: TV-Übertragung Kroatien - Italien und Albanien - Spanien

EM 2024: Spanien gegen Albanien bei RTL und Magenta

Am Montag (24. Juni) bestreitet die Gruppe B ihren dritten und entscheidenden Spieltag. Tabellenführer Spanien, das bereits als Gruppenerster qualifiziert ist, bekommt es mit Albanien zu tun. Das Spiel ist ab 21 Uhr ( LIVETICKER ) bei RTL und MagentaTV zu sehen. Zeitgleich kämpfen Italien und Kroatien ( 21.00 Uhr im LIVETICKER ) in der Gruppe B um den zweiten Platz. Dieses Spiel wird zusätzlich bei MagentaTV auch live beim ZDF zu sehen sein. MagentaTV überträgt alle Spiele.

MAGENTATV ZEIGT ALLE 51 SPIELE DER EM 2024 LIVE

Auch eine weitere Partie aus der deutschen Gruppe ist exklusiv bei MagentaTV zu sehen. Am 23. Juni 2024 steht das Spiel zwischen Schottland und Ungarn auf dem Programm. Das dritte Spiel betrifft die Gruppe C am 20. Juni zwischen Slowenien und Serbien in München.