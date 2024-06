Frankreich bei der EM 2024: Kader, Spiele, Stadien, Trikots

So können Sie Frankreich bei der EM 2024 live im TV und Stream verfolgen:

Mbappé führt französisches Star-Ensemble an

In diesen EM-Stadien spielt Frankreich

Frankreich steigt am 17. Juni in die EM ein und trifft hierbei in der Merkur Spiel-Arena von Düsseldorf auf Österreich. Am 21. Juni steht das Duell gegen die Niederlande in der Red Bull Arena von Leipzig auf dem Programm. Zum Abschluss der Gruppenphase geht es am 25. Juni zum Duell mit Polen in den Dortmunder Signal Iduna Park.