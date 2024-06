Gündogan gibt ehrliche Einblicke vor EM-Start: "Kann auch mal schlecht sein"

Ilkay Gündogan spricht über die anhaltenden Diskussionen an seiner Person. Der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft gibt dabei ehrliche Einblicke in sein Seelenleben.

Ilkay Gündogan spricht über die anhaltenden Diskussionen an seiner Person. Der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft gibt dabei ehrliche Einblicke in sein Seelenleben.

Ilkay Gündogan hat vor dem EM-Start mit der deutschen Nationalmannschaft ehrliche Einblicke in sein Seelenleben gegeben. Auf einer Pressekonferenz wurde der Kapitän des DFB-Teams auf die Kritik an seiner Person angesprochen.

Gündogan: Gefühl, ich kann irgendwie nicht mehr

Der Superstar des FC Barcelona erklärte weiter: „Wichtig ist: Man kann mal schlecht sein, man kann auch mal schlechte Phasen haben, wenn man weiß, dass man in dem Moment vielleicht nicht mehr geben kann.“

Entscheidend sei, dass man sein Bestes gegeben habe: „Und das ist für mich immer das Wichtigste, dass ich das Gefühl habe, ich kann gerade irgendwie nicht mehr. Ich habe mein Bestes gegeben - manchmal klappt es richtig gut, manchmal klappt es nicht so gut.“

Vor dem EM-Auftakt gegen Schottland in München ist die Position Gündogans eine der am meisten diskutierten. Die Meinungen gehen dabei auseinander, nicht alle Fans und Experten sehen in dem 33-Jährigen einen Startelf-Kandidaten.