Kleine Klappe, viel dahinter - Nagelsmanns wichtigster Mann im Hintergrund

von Manfred Sedlbauer , Stefan Kumberger 21.06.2024 • 12:13 Uhr Julian Nagelsmann hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft zurück in die Spur gebracht. Doch der Aufschwung ist nicht nur der Verdienst des Bundestrainers. Maßgeblich daran beteiligt ist ein Mann, der eigentlich extrovertiert ist, sich aber seit einiger Zeit eher im Hintergrund hält - und von dort aus die Fäden zieht.

Selbstbewusst, überzeugend, deutlich und nahezu immer mit einem Lächeln auf den Lippen! So lässt sich das Auftreten von Sandro Wagner wohl am besten beschreiben. Mit dieser Art gab er auch in dieser Woche, wie schon so oft seit seinem Antritt im September 2023, in den Trainingseinheiten den Ton an.

„Tempo in die Durchgänge. Tempo“, brüllte er am Tag nach dem Sieg gegen Ungarn über den Platz des Adi-Dassler-Stadions in Herzogenaurach. Der 36 Jahre alte Co-Trainer der DFB-Mannschaft erklärte die Übungen, korrigierte, motivierte. Fast immer an seiner Seite ist Julian Nagelsmann. Die beiden besprechen sich häufig minutenlang, fuchteln mit den Armen herum und deuten Spielzüge an. Der Bundestrainer gibt enorm viel auf Wagners Meinung.

Es ist unverkennbar, dass sich die beiden gebürtigen Bayern richtig gut verstehen. Vor nahezu jeder Trainingseinheit jonglieren sich beide die Bälle zu oder duellieren sich in kleineren Spielchen, wie Latten- oder Zielschießen.

Kumpeltyp Sandro Wagner macht Spieler besser

Dass sich die beiden schon aus Hoffenheimer Zeiten, als Wagner unter Nagelsmann spielte, gut kennen, macht den Umgang noch offener und vertrauensvoller.

„Er ist sensationell gut, unfassbar fleißig, strukturiert“, lobte ihn Nagelsmann bereits vor einigen Monaten.

Sandro Wagner (l.) ist der Co-Trainer von Julian Nagelsmann

Wagners Fußballkompetenz und seine dennoch lockere Art kommt, so heißt es, auch bei den Spielern wahnsinnig gut an. Zudem kommt, dass er gerade den offensiven Profis, wie beispielsweise Kai Havertz, schon einiges vermitteln und sie so besser machen konnte.

Vom Schlagzeilen-Profi zum Muster-Trainer

Wohl auch, weil er mit ihnen immer ehrlich in den Dialog tritt - so wie er es schon als aktiver Spieler bevorzugt hatte. Wagner scheute selten davor zurück, seine Meinung kundzutun, anzuecken oder Schlagzeilen zu liefern. „Viele meiner Fußballkollegen finde ich nur noch peinlich und zum Fremdschämen“, polterte er einst. „Aalglatt“, wie er manche Profis damals bezeichnete, ist Wagner sicher nicht. Nagelsmann schätzt nach wie vor seine „frechen Sprüche in alle Richtungen“.

Der Unterschied zwischen dem Co-Trainer und dem Stürmer Wagner ist wohl der, dass sich der 36-Jährige aktuell eher, zumindest öffentlich, im Hintergrund hält - Kleine Klappe, viel dahinter.

Bei Wagner zählen nicht nur fußballerische Qualitäten

Ex-Bayern-Spieler Wagner verkörpert unbändige Motivation, bedingungsloser Zusammenhalt und das Siegergen, mit dem ihm bei seiner ersten Trainer-Station in Unterhaching der Aufstieg in die 3. Liga gelang.

Und dennoch ist Wagner niemand, der nicht nur auf die fußballerischen Fähigkeiten eines Spielers guckt und diese weiterentwickeln will, sondern den großen Wert auf das Zwischenmenschliche legt.

Dass Nagelsmann beim Sieg gegen Ungarn (2:0) in Stuttgart mit Deniz Undav und Chris Führich ausgerechnet zwei VfB-Spieler einwechselte, ging auch auf die Kappe von Wagner.

„Da will ich mich jetzt nicht mit fremden Lorbeeren schmücken. Gerade bei Wechseln, die nicht taktisch sind, die eine größere Auswirkung haben, sind auch immer meine beiden Assistenten im Lead, die diese Dinge einfach mitberücksichtigen“, lobte Nagelsmann schon vor der Partie. Und weiter: „Solche Dinge zu berücksichtigen, zeichnet dann auch ein gutes Trainerteam aus.“

Dass Wagner dennoch kein ganz normaler Co-Trainer ist, zeigte sich am Donnerstag nach der Reservisten-Einheit der DFB-Profis in Herzogenaurach. Denn als er gerade mit dem Fahrrad das Gelände verlassen wollte, riefen ihn die Fans zu sich und wollten Autogramme haben. Bodenständig und höflich, wie er ist, erfüllte er ihnen diesen Wunsch und plauderte einige Minuten mit ihnen.