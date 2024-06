Negativ-Rekord! Wüste Karten-Schlacht bei Türkei-Spiel

Wüster Schlagabtausch und eine Rekordzahl an Karten im hitzigen Gruppenfinale zwischen der Türkei und Tschechien bei der EM 2024!

Sportlich ging die EM-Party der Türkei weiter, die mit 2:1 gewann und jetzt im Achtelfinale Ralf Rangnicks Österreicher fordert, aber es hagelte auch so viele Karten wie noch nie bei einem EM-Spiel.

Die Partie war über die gesamte Spieldauer extrem aufgeheizt, insgesamt 19 Karten verteilte der Unparteiische Istvan Kovacs an beide Teams. Der Rumäne zückte darunter auch eine Rote und eine Gelb-Rote Karte, in beiden Fällen gingen diese an tschechische Akteure.