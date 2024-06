Pressestimmen zum DFB-Team: "Der Blitz schlägt zweimal zu"

Nach dem Einzug der deutschen Nationalmannschaft ins EM-Viertelfinale bestimmten das Wetter und der VAR die internationalen Schlagzeilen. "Der VAR rettet Deutschland aus der Patsche", schrieb die spanische Zeitung AS, die englische Daily Mail kommentierte: "Der Blitz schlägt zweimal zu."

AS: "Der VAR rettet Deutschland aus der Patsche."

Mundo Deportivo: "Deutschland zeigt eine Machtdemonstration in einem energiegeladenen und spannenden Spiel und erreicht das Viertelfinale, wo sie mit einer ernsten Warnung auf Spanien warten."

Daily Mail: "Der Blitz schlägt zweimal zu. Es waren fünf verrückte Minuten in der zweiten Halbzeit, in denen Joachim Andersens Tor wegen Abseits aberkannt wurde, bevor er wegen Handspiels einen Elfmeter bekam."

Guardian: "Ein lockeres, hektisches und manchmal spannendes Spiel wurde zunächst durch die Elemente und dann durch die lähmende Technokratie gestört, die den Elitefußball erstickt. Am Ende konnte Deutschland von einem neuen Sommermärchen träumen, nachdem es die für die Jahreszeit untypischsten Hindernisse überstanden hatte."

Corriere dello Sport: "Die Deutschen fliegen bei Donner und Hagel in Dortmund ins Viertelfinale: Dänen vom VAR 'verurteilt'."

Kurier: "Achtelfinal-Triumph gegen Dänemark: Deutsche EM-Party nach Donnerwetter. Zwischen kollektiver Ernüchterung und totaler Euphorie lagen gerade einmal 90 Sekunden. Eineinhalb Minuten, in denen die Fußballfans der EM-Gastgeber schlagartig aus dem Tal der Tränen auf Wolke sieben katapultiert wurden."

NZZ: "Hochklassig war es zwar nicht, was beide Teams boten, doch es gab reichlich Gelegenheiten, so dass es am Ende fast schon kurios wirkte, dass der entscheidende Treffer aus einem von Havertz verwandelten Handelfmeter resultierte."