Stirnband-Ärger: "Lächerlich" - Niederlande-Star im Fokus

Beim Auftaktspiel der niederländischen Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft in Deutschland gegen Polen ( 2:1 ) machte Stürmer Memphis Depay mit einem ungewöhnlichen Accessoire auf sich aufmerksam: einem weißen Stirnband. Das Schweißband mit seiner Rückennummer 10 und der Aufschrift „Who cares?“ soll laut Depay funktional sein und den Schweiß von seinem Kopf fernhalten. Zudem finde es seine Freundin hübsch.

Meinungen sind gespalten

Auch in den sozialen Medien sind die Reaktionen gemischt. Ein User fragte spöttisch auf X: „Hat jemand Memphis Depay gesagt, dass sein Stirnband Mist ist?“ Ein anderer macht sich über das Modeaccessoire lustig: „Memphis Depay mit diesem Stirnband ist urkomisch“.

Es gibt aber auch viele Fans, die den Profi von Atlético Madrid verteidigen und die Diskussion und Aufregung nicht verstehen. „Soll er doch machen, was er will. Es ist peinlich, dass das vor der Europameisterschaft ein Thema ist“.

Depay versteht die Aufregung nicht - Koeman überrascht

Depays neuer Look sorgt derweil für einen Hype um weiße Schweißbänder. Ein Geschäft in den Niederlanden, das unter anderem Schweißbänder verkauft, erlebt einen Ansturm und hat in den vergangenen Tagen deutlich mehr verkauft als üblich. Dies geschah, seitdem Depay im Spiel gegen Kanada erstmals eines trug.