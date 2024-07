Deschamps "sehr stolz" - besonders auf die Abwehr

„Wir haben alles gemacht, um uns Torchancen zu erspielen, aber wir wollten ihnen auch nicht in die Falle gehen“, sagte der Nationaltrainer nach dem 1:0 (0:0) im zähen EM-Achtelfinale gegen Belgien in Düsseldorf: „Ich habe nie gezweifelt.“

„Ich bin sehr, sehr stolz“, betonte Deschamps dennoch, „wir sind fürs Viertelfinale qualifiziert, und das ist genau das, was wir wollten. Ein Tor hat ja gereicht.“

Mbappé an Gesichtsmaske nun „gewöhnt“

Mbappé habe sich inzwischen an die Gesichtsmaske „gewöhnt“, aber er „bekommt manchmal Schweiß in die Augen. Er sieht nicht so hundertprozentig gut.“