Deutschland betrogen? Gräfe klärt im Elfer-Wirbel auf - brisante These

Manuel Gräfe sieht in dem nicht gewährten Elfmeterpfiff für Deutschland im EM-Viertelfinale gegen Spanen eine klare Fehlentscheidung. Der ehemalige Top-Schiedsrichter und heutige TV-Experte erklärte im Detail, warum ein geblockter Schuss von Jamal Musiala in der Verlängerung beim 1:2 einen Strafstoß zur Folge hätte haben müssen.

Als Musiala zum Schuss ausholt, sehe man „dass der Spanier beide Hände draußen hat“, sagte Gräfe im ZDF : „Bei Handspiel muss man immer beide Arme zur Bewertung heranziehen. Und man sieht, dass er den rechten Arm sehr wohl heranziehen kann. Den linken lässt er da, guckt in Flugbahn, guckt zum Ball, blockt damit den Ball und wehrt damit den Ball ab. Für mich ist das strafbar.“

Man könne erkennen, dass es dem Spieler durchaus möglich sei, den Arm heranzuziehen: „Und weil man als Schiedsrichter nicht in den Kopf des Spielers gucken kann, muss man andere Hilfskriterien heranziehen. Das ist die Position beider Arme.“

Gräfe stellt brisante These auf

Auf X bescheinigte der 50-Jährige dem englischen Schiedsrichter Anthony Taylor ein insgesamt „schwaches Spiel“. Und ich habe es nicht verstanden, auch schon in anderen Situationen, warum man sich das in so wichtigen Spielen nicht selbst anschaut.“ Auch der Sachverhalt „klare Fehlentscheidung“, der für eine Intervention des VAR nötig ist, sei gegeben.