EM 2024: Erdogan-Maßnahme nach Jubel-Eklat um Demiral

Die Türkei spielt am Samstag in Berlin ihr EM-Viertelfinale gegen die Niederlande. Der türkische Präsident wird kurzfristig die Partie besuchen - wohl auch als Reaktion auf die Wolfsgruß-Debatte.

Inmitten diplomatischer Verstimmungen zwischen Berlin und Ankara wegen der Torjubel-Affäre bei der Europameisterschaft hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan seinen Besuch zum Viertelfinale am Samstag in Berlin angekündigt.

Er wird im Olympiastadion das Spiel der türkischen Nationalmannschaft gegen die Niederlande (Samstag ab 21 Uhr im Liveticker) besuchen, wie das türkische Präsidialamt am Donnerstag mitteilte. Nach Informationen der dpa sagte Erdogan dafür extra den eigentlich geplanten Besuch in Aserbaidschan ab.

Türkei-Spieler zeigt nach Viertelfinal-Einzug den Wolfsgruß

Berichten zufolge soll seine Präsenz am Samstag in Berlin auch eine Reaktion auf die Wolfsgruß-Debatte sein. Zuletzt bestellten sowohl die Türkei als auch Deutschland den jeweiligen Botschafter des anderen Landens ein.

Auf dpa-Nachfrage erklärte eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes am Donnerstag: „Wir haben den Vorfall heute mit dem türkischen Botschafter in Berlin thematisiert.“ Bereits am Mittwoch war der deutsche Botschafter in der Türkei einbestellt worden.