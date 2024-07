So sieht der Hand-Spanier jetzt nicht mehr aus!

Marc Cucurella erzürnt die deutschen Fans beim EM-Viertelfinale mit einem Handspiel. Ein ausbleibender Elfmeter-Pfiff schlägt hohe Wellen. Nach dem Titelgewinn löst der Spanier nun ein Versprechen ein - und überrascht in einem neuen Look.

Marc Cucurella erzürnt die deutschen Fans beim EM-Viertelfinale mit einem Handspiel. Ein ausbleibender Elfmeter-Pfiff schlägt hohe Wellen. Nach dem Titelgewinn löst der Spanier nun ein Versprechen ein - und überrascht in einem neuen Look.

Denn der Linksverteidiger, der mit einem Handspiel im EM-Viertelfinale gegen Deutschland für große Missstimmung und hitzige Schiedsrichter-Diskussionen gesorgt hatte, hielt ein Versprechen im Falle des Titelgewinnes ein – und zeigte sich nun erstmals in neuem Look: Die so markanten braunen Locken sind rot gefärbt!

Haare ab nach EM-Gewinn? „Sie würde mich umbringen“

Frisur von Cucurella führt zu Maradona-Vergleich

Rodriguez kennt ihren Herzbuben wohl auch nicht anders. Denn, wie Cucurella der spanischen Zeitung AS bereits vor einiger Zeit verriet, habe schon in frühen Kindertagen seine Mutter über den Haarstil entschieden: „Als Kind entscheidet deine Mama, wie deine Frisur aussehen soll. Und meiner hat es einfach so gefallen. Also habe ich Fußball damit gespielt und ich bin gut damit zurechtgekommen: Leute haben mich erkannt, also habe ich sie wachsen lassen.“