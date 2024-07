EM 2024: Jedes Signal hilft - SPORT1-Kommentar zum Fall Demiral

Nun ist amtlich verbrieft, was tags zuvor schon durchgesickert und übrigens auch erwartbar war: Die UEFA sperrt den Türken Merih Demiral wegen seines umstrittenen Torjubels im EM-Achtelfinale gegen Österreich für zwei Spiele.

Was hätte die zuvor angekündigte Untersuchung wegen „mutmaßlich unangemessenen Verhaltens“ auch ergeben sollen? Freispruch wegen Geringfügigkeit? Unmöglich.

Diplomatische Verwicklungen auf höchster Ebene

Zu deutlich ist der „ Wolfsgruß “ in seiner Aussagekraft, die konträr gegen die Werte des Verbandes steht: Gleichstellung, Offenheit, Fairness, Respekt.

Der Verhaltenskodex der UEFA war aber so klar verletzt worden, dass man im Sinne der Glaubwürdigkeit gar keine andere Wahl hatte.

UEFA steckt in einem Dilemma

Man kann sich ausmalen, welche Stimmung in Berlin herrschen wird, wenn am Samstag die Türken unter den Augen ihres eigens angereisten Präsidenten gegen die Niederlande antreten. Der türkische Verband wird das Urteil wohl kaum auf sich sitzen lassen.

Es wird weitere düstere Schlagzeilen geben. Leichtigkeit und Freude am Spiel rücken in den Hintergrund.

Die UEFA, auch die EM-Organisatoren um den Turnierdirektor Philipp Lahm, stecken in einem Dilemma. Die Mär vom friedlichen, völkerverbindenden Freudenfest ist längst dahin. Unabhängig von Demirals tieferer Gesinnung, die wir nicht kennen: Rassistische und nationalistische Auswüchse in Form von Parolen und Bannern gab es in den Stadien, auch auf den Fanmeilen, und zwar nicht zu knapp. Der Spieler musste um die Wirkung seiner Geste wissen.