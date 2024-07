EM 2024: Kane-Protest! Spanien-Star provoziert mit Heulsusen-Geste

Das EM-Finale zwischen Spanien und England hatte in der ersten Halbzeit aus sportlicher Sicht keine Highlights zu bieten. Eine Szene sorgte aber für Aufsehen. Mittendrin: Dani Carvajal.

In der 24. Minute setzte England zum Konter an. Doch der Angriff wird bereits vor der Mittellinie gestoppt, weil Bukayo Saka nach einem Foul von Dani Carvajal zu Fall kommt.

Von den Beschwerden der Engländer hielt Carvajal nicht viel. Der Real-Star setzte zur Heulsusen-Geste an, bei der er so tat, als würde er sich Tränen aus dem Gesicht wischen.

Carvajal im Halbfinale gesperrt - im Endspiel Kapitän

Gelbe Karten gab es in der ersten Hälfte stattdessen für zwei Bundesliga-Profis: Bayern-Stürmer Kane, später schon in der 61. Minute ausgewechselt, wurde nach einem Foul an Fabián Ruiz verwarnt. Für Dani Olmo gab es nach 31 Minuten ebenfalls Gelb.