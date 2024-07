EM 2024: Österreich - Türkei heute live im TV, Stream und Ticker

Bei der EM 2024 in Deutschland steht das letzte Achtelfinale auf dem Plan. Das K.o.-Spiel zwischen Österreich und der Türkei wird nicht im Free-TV übertragen. Hier gibt es alle Infos zum Stream und Ticker.

Wer schnappt sich bei der EM 2024 das letzte Ticket für das Viertelfinale ? Am Dienstag stehen die beiden letzten Achtelfinal-Partien auf dem Programm. Zum Abschluss treffen Österreich und die Türkei aufeinander. Anstoß ist um 21 Uhr in Leipzig . Das Achtelfinalspiel wird nicht live im Free-TV übertragen - sondern nur bei MagentaTV.

Die Österreicher überraschten in der Gruppenphase und schlossen die Gruppe D noch vor den Mitfavoriten Frankreich und Niederlande als Gruppenerster ab. Die Türkei musste in der Gruppe F bis zur letzten Sekunde zittern, um den zweiten Platz hinter Portugal perfekt zu machen.

Hier können Sie Österreich gegen Türkei heute LIVE verfolgen:

EM 2024: Österreich gilt als Favorit

Nach den starken Leistungen in der Vorrunde, insbesondere beim 3:2-Sieg gegen die Niederlande , geht das Team von Ralf Rangnick als Favorit in die Partie gegen die Türkei. Auch das letzte Aufeinandertreffen gewannen die Österreicher im März mit 6:1.

Auch die Fußballlegende Hans Krankl traut der österreichischen Nationalmannschaft bei der EM noch einiges zu. „Es ist alles möglich – bis zum Finale sogar. Spanien ist das Beste, was ich bisher gesehen habe, und dann kommt schon Österreich“, äußerte er sich bei SPORT1. In Österreich herrscht aufgrund des positiven EM-Verlaufs „immer Partystimmung“. Der österreichische Teamchef Ralf Rangnick „passt perfekt“ und ist „im richtigen Moment am richtigen Platz“.