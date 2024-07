EM 2024: Rechnet Sané mit Startelf-Einsatz gegen Spanien? DFB-PK im Liveticker

Darf Leroy Sané am Freitag gegen Spanien wieder von Beginn an ran, oder setzt Bundestrainer Julian Nagelsmann den Flügelspieler nach seinem durchwachsenen Startelf-Einsatz gegen Dänemark wieder auf die Bank? Das und vieles mehr wird Thema bei der heutigen DFB-Pressekonferenz sein, bei der Sané selbst auf dem Podium sitzen wird.

Um 13.15 wird der Bayern-Star alle Fragen der im DFB-Camp anwesenden Medienvertreter und Journalisten beantworten und dabei neben seiner eigenen Rolle wohl auch über die Spanier sprechen, die das DFB-Team am Freitag in Stuttgart empfängt. SPORT1 begleitet die Pressekonferenz im Liveticker.

+++ Willkommen zum PK-Ticker +++

+++ Sané oder Wirtz? Die Startelf-Duelle beim DFB-Team +++

+++ Eine Wandlung, die Deutschland hilft +++

Bei einem gibt es keine Zweifel an seinem Startelf-Einsatz gegen Spanien. Nach der Auszeichnung zum „Man of the match“ und SPORT1-Note 1 ist Antonio Rüdiger gesetzt und die Konstante in der DFB-Verteidigung. Dabei galt er früher vor allem im DFB-Dress als Risiko. Eine Wandlung, die ganz Fußball-Deutschland hilft.