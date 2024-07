EM 2024: Wie Havertz die Kritiker spaltet

Kein Knipser, aber enorm wichtig

Nervenstark am Elfmeterpunkt

Und er ist mutig. Wie schon gegen Schottland schnappte sich Havertz auch gegen Dänemark den Ball und verwandelte in der 53. Minute den Handelfmeter zum 1:0 für Deutschland. In einer maximal hektischen Phase eines insgesamt verrückten Abends behielt er die Nerven und brachte das DFB-Team auf die Siegerstraße.

Auch negative Schlagzeilen

„Wer im europäischen Fußball ist denn wirklich so ein klassischer Mittelstürmer? Erling Haaland vielleicht. Nicht einmal Harry Kane ist für mich einer. Er hat zwar einen tollen Abschluss, steht aber nicht einfach nur vorne in der Box und wartet auf den Ball. Deswegen verstehe ich die Diskussion nicht“, sagte Havertz dazu vor dem Spiel gegen Dänemark im exklusiven SPORT1 -Interview . Und weiter: „Ich habe die letzten sechs Monate auf dieser Position sehr erfolgreich gespielt. Ich fühle mich vorne drin wohl und sehe mich auch langfristig auf dieser Position.“

Da sehen ihn auch seine Trainer. Arsenals Coach Mikel Arteta vertraute ihm den Platz ganz vorne an und verteidigte Havertz gegen die Kritik all jener, die brachiale Stürmertypen bevorzugen. So machen es auch die wichtigen Leute beim DFB. Bundestrainer Julian Nagelsmann verkündete, dass seine Nummer 7 intern „deutlich höher angesiedelt“ sei, als das in der Öffentlichkeit der Fall ist.

Meistens erste Wahl

Havertz hat mit 25 Jahren bereits 50 Länderspiele auf dem Buckel. Und das in einer Zeit, in der für die Nationalmannschaft in großen Turnieren reihenweise früh Schluss war. Egal ob in der Nationalmannschaft oder im Klubfußball, ganz gleich unter welchem Trainer: Havertz war meistens erste Wahl und für alle Trainer so gut wie unverzichtbar.