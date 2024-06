Wird Toni Kroos Weltfußballer? Dann wird entschieden!

Generell spielte er erneut eine überragende Saison. In dem Team der CL-Saison , das die UEFA unmittelbar nach dem Finale zusammenstellte, fehle aber jede Spur von ihm. Viele Fußball-Fans waren darüber empört , brachten ihn dafür aber auch in die Diskussion um den Weltfußballer ein. Doch wann wird der Titel überhaupt vergeben? Und was ist eigentlich der Unterschied zwischen Ballon d‘Or-Sieger und Weltfußballer? SPORT1 klärt auf.

France Football vergibt den Ballon d‘Or

In diesem Jahr findet die Zeremonie um die Preisverleihung am 8. Oktober statt, wie die letzten Jahre im Théatre du Chatelet in Paris. Seit 2022 wird der Preis an den besten Spieler der vorherigen Saison vergeben, zuvor war es noch der beste Spieler des jeweiligen Kalenderjahres.