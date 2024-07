EM 2024: Zwayer-Ansetzung im Halbfinale ein folgenschwerer Fehler - SPORT1-Kommentar von Jonas Nohe

Nun gehört diese Problematik ein Stück weit zum Alltag eines Schiedsrichters, für Zwayer aber galt sie vor diesem Duell angesichts seiner mehr als brisanten Vorgeschichte mit England-Star Jude Bellingham in besonderem Maße.

Sollte ein Schiedsrichter nicht eingesetzt werden, weil einer der beteiligten Akteure ein persönliches Problem mit ihm hat? Ganz sicherlich nicht, so viel Macht sollte kein Spieler der Welt haben - auch nicht ein Champions-League-Sieger und potenzieller Weltfußballer.

Vorgeschichte mit Bellingham sorgte für Diskussionen

Aber mussten die Schiri-Bosse der UEFA Zwayer und Bellingham ausgerechnet in einem EM-Halbfinale wieder zusammenführen? Die zwingende Notwendigkeit bestand jedenfalls nicht. Hätte Zwayer das andere oder womöglich auch kein Halbfinale geleitet, niemand hätte sich darüber gewundert.

Dass es in einem derart bedeutenden Duell zweier leistungsmäßig mutmaßlich ausgeglichener Mannschaften zu strittigen Szenen kommen würde, war allerdings vorhersehbar - genauso wie die potenziellen Reaktionen von beiden Seiten.

Strittige Entscheidungen gegen England? Klar, der hat ja ein Problem mit Bellingham. Vermeintliche Benachteiligungen der Niederländer? Er musste ja so pfeifen, dass ihm die Engländer keine Parteilichkeit vorwerfen konnten.

Nun ist am Mittwochabend in Dortmund eher Letzteres eingetreten, insbesondere der Strafstoß zum zwischenzeitlichen 1:1 durch Harry Kane sorgte für Frust und Unverständnis bei Oranje - aber eben nicht nur dort.

Selbst englische Experten sehen Elfmeterpfiff kritisch

War es wirklich ein Foul, was unter anderem sogar die ehemaligen englischen Nationalspieler Gary Neville und Jamie Carragher verneinten? Hätte der VAR überhaupt eingreifen dürfen, wie es der US-Sender ESPN in seiner Analyse anzweifelte? Gab es gar zuvor ein ahndungswürdiges Handspiel von Bukayo Saka, wie es der ehemalige schwedische Top-Schiedsrichter Jonas Eriksson behauptete?

Elftal-Kapitän Virgil van Dijk beklagte sich noch halbwegs sachlich , die Reaktionen im Internet fielen hingegen deutlich schärfer aus und schossen wie so oft teils deutlich übers Ziel hinaus. Auch die Forderung von Oranje-Legende Pierre van Hooijdonk , Zwayer müsse „auf eine schwarze Liste“, war mindestens grenzwertig.

Und doch könnte sein Wunsch in Erfüllung gehen: Zwayer, der seit seiner Verstrickung in die Hoyzer-Affäre in Deutschland von vielen mit Argwohn betrachtet wird, hat sich nun - wenn auch auf einer anderen Ebene - auch auf der ganz großen internationalen Bühne angreifbar gemacht.