EM 2024: Zwayer? Oranje-Legende fordert drastische Maßnahme

Der deutsche Schiedsrichter Felix Zwayer steht nach dem EM-Halbfinale zwischen den Niederlanden und England in der Kritik. Eine Oranje-Legende fordert eine drastische Maßnahme.

Großer Ärger um Felix Zwayer! Der deutsche Schiedsrichter hat das EM-Halbfinale geleitet, das England mit 2:1 (1:1) gegen die Niederlande gewann. In Nachgang prasselte auf den Unparteiischen viel Kritik ein. Eine Oranje-Legende forderte sogar das Aus des 43-Jährigen.

Pierre van Hooijdonk (46 Länderspiele) sah die Schuld am Ausscheiden der Niederlande beim Schiedsrichter und appellierte beim niederländischen TV-Sender NOS in aller Deutlichkeit: „Sie (die Engländer, Anm. d. Red.) können Felix Zwayer danken. Er muss wirklich auf die schwarze Liste.“

Virgil van Dijk übt Kritik an England-Elfer: "Hätte ihn nicht gegeben" | EM 2024

Legende echauffiert: „Keinen Einfluss auf Kanes Aktion“

Er bezeichnete die Leistung des Deutschen als „schrecklich“ und verwies auf unterschiedlichee Situation im Spiel. Für van Hooijdonk war der größte Fehler die Elfmeter-Entscheidung in der 18. Minute. Zu jenem Zeitpunkt führte Oranje durch ein Traumtor von Xavi Simons, doch dann zeigte der Unparteiische nach Einschreiten des ebenfalls deutschen VAR Bastian Dankert sowie einen Blick auf den Monitor auf dem Punkt. Den anschließenden Strafstoß verwandelte Harry Kane zum Ausgleich.

Doch was war vorher passiert? Einen Schuss von Kane, der über das Tor ging, versuchte Oranje-Verteidiger Denzel Dumfries zu blocken, doch dabei traf er nicht den Ball, sondern nur den Fuß des Stürmers. Für van Hooijdonk war der Pfiff komplett unverständlich. „Nein, ich glaube wirklich nicht, dass dies ein Elfmeter ist. Es hat keinen Einfluss auf Kanes Aktion, auf seinen Schuss.“

Fiel der VAR auf Kane herein?

Hinzu stellte der 54-Jährige in Frage, wer wen treffe: „Dumfries blockt am Ball vorbei. Bei einem Schuss ziehst du automatisch durch und dann triffst du einen Spieler.“ Er fügte hinzu: „Er (Harry Kane, Anm. d. Red.) hat das Gefühl, dass er getroffen wird, und mit dem VAR bleibst du am Boden, denn wer weiß... und sie fallen darauf herein.“