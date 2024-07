EM-Achtelfinale heute live: Auf diesen Sendern laufen die Spiele am Dienstag

Am Dienstagabend stehen die letzten beiden Achtelfinal-Partien bei der Fußball-EM auf dem Programm. Welche TV-Sender übertragen? SPORT1 hat alle Infos.

Am Dienstagabend stehen die letzten beiden Achtelfinal-Partien bei der Fußball-EM auf dem Programm. Welche TV-Sender übertragen? SPORT1 hat alle Infos.

Bei der Europameisterschaft stehen am Dienstagabend die zwei noch verbliebenen Achtelfinal-Begegnungen auf dem Programm. Erst kämpft Rumänien gegen die Niederlande um einen Platz im Viertelfinale, dann müssen die starken Österreicher gegen die Türkei antreten.

Das Besondere: Nur eine Partie wird im Free-TV zu sehen sein. Welcher Sender überträgt also welches Spiel? Hier gibt es alle Infos.

EM - Achtelfinale: TV-Übertragung Rumänien gegen die Niederlande

Ab 18 Uhr duellieren sich in München Rumänien und die Niederlande (im LIVETICKER) . Rumänien hatte in der Gruppenphase überrascht und die Gruppe E noch vor den Belgiern als Gruppensieger abgeschlossen. Die Niederländer wiederum hatten sich mit vier Punkten als Tabellendritter der Gruppe D hinter Österreich und Frankreich gerettet.

Gesucht wird in der Partie, die in der ARD und bei MagentaTV übertragen wird, der Viertelfinalgegner für Österreich oder die Türkei, die später am Abend aufeinandertreffen.