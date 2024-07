Tuchel hat es längst gewusst!

Thomas Tuchel sah in Marc Cucurella einen Topspieler

Cucurella wird zum roten Tuch für Deutschland-Fans

Sein vermeintliches Handspiel im Viertelfinale gegen Deutschland, das der englische Schiedsrichter Anthony Taylor zur Verwunderung vieler Fans ungeahndet ließ, haben sie hierzulande nicht vergessen. Dabei wird es der sportlichen Leistung bei diesem Turnier in keinster Weise gerecht, ihn nur auf die Hand-Szene und seine Frisur zu reduzieren.

Was Cucurella potenziell leisten kann, erkannte einer übrigens schon recht früh: Thomas Tuchel. Als Coach des FC Chelsea holte er den Linksfuß 2022 für 65,3 Millionen Euro von Brighton & Hove Albion nach London und betonte: „Marc ist ein fantastischer Spieler. Er ist jung, hungrig, beweglich und sehr intelligent.“

Cucurellas Assist bringt Spanien den EM-Titel

Kurz vor Schluss bereitete Cucurella Spaniens 2:1-Siegtreffer durch den eingewechselten Mikel Oyarzabal mit einer flachen Hereingabe mustergültig vor. Es war sein ganz großer Moment am Ende einer grandiosen EM und sicherlich auch ein Stück weit Genugtuung.

„Gary. Danke für deine Unterstützung“

„Wir sind den ganzen Weg gegangen, Gary. Danke für deine Unterstützung“, schrieb der wie ein Freigeist wirkende Cucurella bei Instagram, postete dazu das Zitat Nevilles, in dem er seine Zweifel an ihm nannte - und feierte seinen furiosen Aufstieg.

Auch abseits des Endspiels sprachen die Zahlen des Lockenmanns Bände. Er gewann bei dieser EM starke 60 Prozent seiner Zweikämpfe. Dass er dazu der am häufigsten gefoulte Spanier war, kam ebenfalls nicht von ungefähr.

Jetzt gilt es für ihn, dranzubleiben und an Konstanz zu gewinnen. Spaniens Nationaltrainer Luis de la Fuente berief den Chelsea-Profi erst im März überhaupt wieder in den Kader. Sein bis dato einziges Länderspiel absolvierte Cucurella im Sommer 2021.Das Turnier in Deutschland soll der Grundstein für viele weitere sein.