Europa League heute LIVE: AS Rom - Bayer Leverkusen, Juventus Turin - FC Sevilla im TV, Stream, Ticker

Vorhang auf für die Hinspiele des Europa-League-Halbfinales!

Bayer Leverkusen trifft am Donnerstagabend auf die AS Rom (ab 21 Uhr im LIVETICKER). Gibt es nach Eintracht Frankfurt auch in diesem Jahr einen deutschen Finalisten?

Für Bayer läuft es seit der Ankunft von Trainer Xabi Alonso richtig gut. Als der Spanier am achten Spieltag der Bundesliga die Werkself übernahm, ging wohl keiner der Verantwortlichen davon aus, dass man es bis ins Europa League-Halbfinale schaffen würde.

Zu diesem Zeitpunkt stand Bayer auf Platz 17 mit fünf Punkten und Schlüsselspieler Florian Wirtz fiel noch wegen seiner Kreuzband-Verletzung aus. Seitdem hat man aber eine sehr starke Entwicklung durchlaufen. Nach 31 Spielen steht man mittlerweile auf Platz sechs und kämpft um die internationalen Plätze. Nachdem Vorrunden-Aus in der Champions League schlug man im Europa League Achtel- und Viertelfinale souverän Ferencvaros Budapest und Union Saint-Gilloise.

Ausschlaggebend für den Erfolg ist unter anderem auch Alonso, der die ganze Mannschaft umgekrempelt hat. Spieler wie Wirtz und Moussa Diaby machen die nächsten Schritte in ihrer Entwicklung und der Ausfall des Top-Stürmers Patrick Schick, der seit Monaten wegen einer Verletzung ausfällt, ist verschmerzbar.

AS Rom ist mit Mourinho unberechenbar

José Mourinho ist beeindruckt von der Mannschaft seines ehemaligen Real-Madrid-Spielers. Besonders nach Ballgewinn ist die Mannschaft von Alonso brandgefährlich. Bei der Pressekonferenz lobte Mourinho diesen Aspekt des Bundesligisten in den höchsten Tönen: „Bestes Konterspiel Europas!“

Alonso selbst schwärmt ebenfalls von seinem ehemaligen Trainer, da er beim Portugiesen wichtige Aspekte für den Trainer-Job mitnehmen konnte: „Ich habe von ihm gelernt, ein Leader zu sein und eine Mannschaft zu überzeugen.“

Auf der anderen Seite wartet mit der Roma eine Mannschaft, die weiß, wie man europäische Titel gewinnt. Im vergangenen Jahr konnten die Wölfe die Conference League gegen Feyenoord Rotterdam gewinnen.

In der Serie A kämpft die Roma um die Champions-League-Plätze. In der Europa League schmiss man im Achtelfinale Real Sociedad und im Viertelfinale Feyenoord Rotterdam raus.

Speziell Paulo Dybala befindet sich in bestechender Form: Seit Wochen trägt er die Mannschaft auf seinen Schultern und überzeugt mit einer Konstanz, die ihm in den vergangenen Jahren gefehlt hat.

Auch Alonso sieht in der Mannschaft von Mourinho einen schweren Gegner vor sich: „Wir brauchen unsere beste Leistung, eine fast perfekte Leistung.“

AS Rom - Bayer Leverkusen: Die voraussichtlichen Aufstellungen

AS Rom: Patricio - Zalewski, Mancini, Cristante, Ibanez, Spinazzola - Bove, Matic - Dybala, Pellegrini, Abraham. Trainer: Jose Mourinho

Bayer Leverkusen: Hradecky - Kossouno, Tapsoba, Tah - Frimpong, Andrich, Palacios, Hincapie - Diaby, Wirtz, Adli. Trainer: Xabi Alonso

Schiedsrichter: Michael Oliver (England)

So können Sie AS Rom - Bayer Leverkusen live im TV & Stream verfolgen:

TV : RTL

: Stream : RTL+

: LIVETICKER: SPORT1.de und SPORT1 App

Juventus Turin trifft auf Europa-League-Experten FC Sevilla

Mit Hochspannung wird das Duell zwischen Juventus Turin und dem FC Sevilla erwartet. Beide Mannschaften laufen in der Saison ihren Ansprüchen deutlich hinterher.

Der italienische Rekordmeister befindet sich im Umbruch. Nach dem verhängten Punktabzug bezüglich der Bilanzfälschung, der aktuell allerdings ausgesetzt wurde, ist die Führungsebene der Alten Dame zurückgetreten. Der Kader wurden in den vergangenen Jahren sowieo kräftig umgebaut und Nachwuchsspieler schafften den Sprung in die erste Mannschaft.

Dennoch steht man in der Serie A nur auf Platz zwei hinter dem frischgebackenen Meister SSC Neapel. In der Champions League enttäuschte man und schied in der Gruppenphase schon aus. Allerdings fand die Alte Dame nach der WM in Katar deutlich besser in die Spur. So warf Juve in der Europa League im Achtelfinale den SC Freiburg und im Viertelfinale Sporting Lissabon aus dem Wettbewerb und ist jetzt drauf und dran, in das erste europäische Finale seit 2017 einzuziehen.

Für Sevilla geht es um viel Geld

Der FC Sevilla spielt ebenfalls eine enttäuschende Saison. In La Liga stehen die Andalusier nur auf Platz elf. Mit José Luis Mendilibar steht schon der dritte Trainer in dieser Spielzeit an der Seitenlinie.

Auf internationaler Ebene lief es zunächst nicht viel besser. In der Champions League schied man in der Gruppenphase aus. Aber wie schlecht es bei Sevilla läuft, in der Europa League rufen sie immer ihre Leistung ab. So schlug die Mannschaft von Mendilibar im Achtelfinale Fenerbahce Istanbul und im Viertelfinale Manchester United.

Somit hat der Klub die Chance, den fünften Europa League-Titel in den vergangenen zehn Jahren zu gewinnen.

Juventus Turin - FC Sevilla: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Juventus Turin: Szczesny - Bonucci, Sandro, Bremer - Kostic, Rabiot, Locatelli, Fagioli, Cuadrado - di Maria, Vlahovic

FC Sevilla: Bono - Navas, Gudelj, Rekik, Acuna - Suso, Rakitic, Gueye, Oliver, Ocampos - En-Nesyri

Schiedsrichter: Daniel Siebert

So können Sie Juventus Turin - FC Sevilla live im TV & Stream verfolgen: