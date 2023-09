Europa League: Jubel und Sorge um Gravenberch! Klopp-Überraschung bei Liverpool

Eine radikale Aktion von Jürgen Klopp schien erst schiefzugehen - doch am Ende durfte der Liverpool-Coach doch jubeln.

Klopp tauschte bei der Partie am ersten Spieltag der Europa League beim LASK Linz im Vergleich zum letzten Ligaspiel bei den Wolverhampton Wanderers (3:1) die ganze Mannschaft aus, nahm elf Änderungen vor.

Der Ex-Stuttgarter Endo kam zu seinem Startelfdebüt, Virgil Van Dijk kehrte nach seiner Sperre ebenfalls zurück in der Anfangsformation und gab den Kapitän. Auch Ex-Bayern-Profi Ryan Gravenberch durfte erstmals von Beginn an ran. Im Tor stand Caoimhin Kelleher anstelle von Alisson.

Und der Start misslang komplett, Linz durfte nach 14 Minuten über die Führung durch Florian Flecker jubeln. Nach der Pause schlug Liverpool allerdings zurück. Darwin Núnez verwandelte in der 56. Minute einen Foulelfmeter, Luis Díaz legte nach einer Hereingabe von der rechten Seite von Gravenberch (63.) die Führung nach. Und Mo Salah sorgte mit dem 3:1 in der 88. Minute für die Entscheidung.

Gravenberch überzeugt und verletzt sich

Der Niederländer Gravenberch, der bisher nur eine Minute gegen Wolverhampton gespielt hatte, überzeugte bei seiner Startelf-Premiere. Laut Journalist Bence Boncsák kreierte Gravenberch bis zu seiner Auswechslung die meisten Chancen für die Reds, wurde am häufigsten gefoult und eroberte viele Bälle.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Allerdings musste der Mittelfeldspieler, der Bayern mit seinem Wechsel knapp 40 Millionen Euro einbrachte , in der 74. Minute vorzeitig humpelnd vom Feld - was vielen Fans Sorgen bereitete.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Klopp will sich in Europa League „verlieben“

Klopp ist heiß auf die Europa League, vor dem Spiel betonte er in einem RTL-Interview, dass er sich mit Hingabe in die neue Herausforderung stürzen wolle: „Für uns ist es wirklich wichtig, dass wir uns in den Wettbewerb verlieben.“