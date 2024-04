Wildes Gerücht um Alisha Lehmann!

Wie der Transfer-Journalist Fernando Esquivel berichtet, sollen die Klubs Queretaro, Leon und Club America großes Interesse an der 25 Jahre alten Stürmerin bekundet und bereits Transfer-Verhandlungen aufgenommen haben.

Die besten Chancen soll Club America haben - die Eagles hatten im Vorjahr 2023 in der Liga MX Femenil die Meisterschaft geholt.

Social-Media-Star Lehmann , seit 2021 bei dem in der Women‘s Super League spielenden Klub aus Birmingham und vertraglich dort noch bis 2026 gebunden, soll dem Bericht zufolge eine Schlüsselrolle in Mexiko einnehmen.

Lehmann-Liebe mit Villa-Star Douglas Luiz

Was für einen Wechsel spräche: Die Nationalspielerin hat bei Villa ihren Stammplatz mittlerweile verloren, stand in sieben von 18 Partien nicht in der Startelf und wartet noch immer auf ihr erstes Saisontor.