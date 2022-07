Frauen-EM - Ein unüberhörbarer Startschuss für den Frauenfußball - nicht mehr, nicht weniger. Kommentar

Die Frauen-EM in England, man hat‘s in den Medien mehrfach gelesen, bricht Zuschauerrekorde. Vor vier Jahren, bei der Europameisterschaft in den Niederlanden, kamen exakt 240.045 Fans in die Stadien. Die Zahl wurde schon jetzt übertroffen: 248.075 Fans zählte die UEFA, nachdem die Vorrunde beendet war. Die sieben K.o.-Spiele werden die Bestmarke in ungeahnte Höhen treiben.