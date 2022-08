Frauen-EM 2022: Bibiana Steinhaus-Webb nimmt Schiedsrichterin in Schutz

Die ehemalige deutsche FIFA-Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus-Webb nahm die Unparteiische in den SPORT1 News jedoch in Schutz. Da der VAR jede Entscheidung in Bezug auf Torerfolg, Strafstoß, Rote Karte oder Spielerverwechslung automatisch überprüft, wurde das auch in dieser Situation getan. Allerdings wäre „der Hinweis, sich die Szene nochmal anzuschauen, möglich und wünschenswert gewesen“, erklärte die 43-Jährige, die 2021 den DFB verließ und seitdem in England bei der Schiedsrichtervereinigung PGMOL als Women‘s Select Group Director arbeitet. (NEWS: Alles Wichtige zur Frauen-EM 2022)