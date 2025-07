Frauen-EM: Das muss oberste Priorität haben - Kolumne von Anja Mittag

was war das für ein dramatisches Endspiel! Mit einem 3:1 im Elfmeterschießen gegen Spanien hat England den EM -Titel verteidigt. Das war ein Finale, wie ich es mir als neutraler Zuschauer gewünscht habe. England hat gut verteidigt, sie waren präsent und haben wenig zugelassen. Mir war klar, dass England einen mentalen Vorteil im Elfmeterschießen haben würde, weil sie es in diesem Turnier schon einmal erlebt haben.

Ohnehin ist England eine Mannschaft, die immer in der Lage ist, ein Spiel zu drehen - so auch im Finale. Das spricht für enorme Qualität. Sie sind auch in der Lage, von der Bank Qualität zu bringen. Sie haben einen breiten Kader. Auch in der Champions League hat ein englisches Team gewonnen und nun wieder das Nationalteam. Das sagt alles über die Qualität der Liga und die der englischen Spielerinnen aus.