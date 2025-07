Genau sie hat Fußball-Deutschland jetzt gebraucht

Bittersüß beschreibt den Moment, als Carlotta Wamser klar wurde, dass sie in wenigen Augenblicken ihr EM -Debüt geben darf, wohl am besten.

Einerseits würde in Kürze ein großer Fußballtraum in Erfüllung gehen, andererseits musste sie gerade mitansehen, wie Deutschlands Kapitänin Giulia Gwinn sich schwer am Knie verletzte.