Viktoria Berlin, die "Revolution im Fußball" - DFB-Legende: "Das Tempo ist Wahnsinn!"

Hingst: Wenn ich einen Wunsch äußern dürfte: Potsdam ist weiterhin in der ersten Liga vertreten und wir haben mit Union und Viktoria zwei Berliner Vereine in der Bundesliga. Das wäre für mich eine absolute Wunschvorstellung. Wenn man sich die Gegebenheiten anschaut: Berlin hat bald vier Millionen Einwohner, da dürften einige Fußball spielende Mädels drunter sein. Warum sollten wir nicht drei Berliner Spitzenvereine in der Bundesliga haben? Und hinzukommt: Ist es wirklich die Zukunft, zwölf Bundesliga-Mannschaften zu haben? Oder wird irgendwann aufgestockt, weil wir auch die Qualität in der Breite haben? Denn ein Aufstocken ergibt nur Sinn, solange wir wirklich die Breite in der sportlichen Konkurrenz haben, es darf nicht einfach nur darum gehen, Zahlen zu erhöhen, um mehr Vereine unterzubringen.