Harder führt Dänemark ins Achtelfinale

Bayern-Neuzugang Pernille Harder hat die dänischen Fußballerinnen ins Achtelfinale der WM in Australien und Neuseeland geführt. Die Nordeuropäer bezwangen Neuling Haiti mit viel Mühe mit 2:0 (1:0) und stehen damit erstmals seit 1995 wieder in der K.o.-Runde einer Weltmeisterschaft. Als Gruppenzweiter geht es im Achtelfinale am Montag (12.30 Uhr MEZ) gegen den furios aufspielenden Co-Gastgeber Australien.