"Loyal und anständig": Rummenigge bekommt in Kuss-Affäre Zuspruch

Spaniens Fußballverbandschef Luis Rubiales hatte bekanntlich Spaniens Nationalspielerin Jennifer Hermoso bei der Siegerehrung nach der Frauen-WM auf den Mund geküsst - ohne ihr Einverständnis, wie Hermoso in den Folgetagen betonte .

Rummenigge kennt Rubiales seit Jahren aus UEFA-Kreisen und verteidigte den Rubiales-Kuss weiter: „Wenn man Weltmeister wird, ist man emotional. Und was er da gemacht hat, ist - sorry, mit Verlaub - absolut okay.“ Auch der Bayern-Boss selber habe nach großen Triumphen wie dem Champions-League-Sieg 2020 schon die Spieler geküsst, sagte Rummenigge weiter, „nicht auf den Mund zwar, aber aus Freude“.

Durch diesen Vergleich war Rummenigge in den vergangenen Tagen selber massiv in Kritik geraten, unter anderem von Didi Hamann und der deutschen Nationalspielerin Alexandra Popp .

Doch nun hat Rummenigge einen prominenten Verteidiger gewonnen. Reinhard Grindel, von 2016 bis 2019 DFB-Präsident, sprang seinem deutschen Funktionärskollegen zur Seite: „Bei Rummenigge muss man sehen: Der sitzt mit Rubiales im UEFA-Exekutivkomitee. Und der Rummenigge ist ein ganz loyaler Mann. Der ist anständig, durch und durch. Aber er mag nicht öffentlich den Eindruck erwecken, jemandem da was reinzudrücken“, sagte Grindel der Deutschen Presse-Agentur.

Die allgemeine Kritik an den Rummenigge-Aussagen zielte dabei nicht nur gegen seine Rubiales-Verteidigung, sondern auch gegen Rummenigges Wortführer-Position als leitender Funktionär der UEFA und des FC Bayern.

Die ehemalige deutsche Nationalspielerin Babette Peter, die 2007 selber Weltmeisterin wurde, sagte am Mittwoch gegenüber der SportBild über Rummenigges Worte: „Unangemessen, unnötig und inakzeptabel für einen Mann mit seiner Erfahrung und in seiner Rolle, in der er über Jahrzehnte wichtige Funktionen im internationalen Fußball innehatte und noch heute dem UEFA-Exekutivkomitee angehört.“