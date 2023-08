"Faust statt Kuss": Freiburg-Fans teilen kräftig gegen Rummenigge aus

Freiburg-Fans teilen gegen Rummenigge aus

„Ich glaube, man soll da nicht übertreiben“, sagte das Aufsichtsratsmitglied des FC Bayern am Montagabend während der Sport Bild-Awards in Hamburg. „Wenn man Weltmeister wird, ist man emotional“, fügte Rummenigge hinzu: „Und was er da gemacht hat, ist - sorry, mit Verlaub - absolut okay.“