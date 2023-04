Regionalliga Bayern: Bayerns Superknipser schlägt wieder zu

Die frühe Gästeführung durch Mert Komur (4.) drehte der Deutsch-Armenier durch seinen Doppelpack in der 7. und 24. Minute. Bereits beim 8:1-Kantersieg am vergangenen Spieltag gegen den SV Heimstetten gelangen dem 19-Jährigen zwei Treffer.

Allerdings war der sechste Heimsieg der kleinen Bayern in Folge nochmal in Gefahr, als Fabio Gruber in der 55. Minute den Ausgleich erzielte. Aber in der 69. Minute sorgte Frans Kratzig für den 3:2-Endstand.