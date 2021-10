Nations League: Finale Frankreich - Spanien live im TV, Stream, Ticker

Spielerische Klasse plus stabiles Selbstvertrauen - mit dieser Mischung gegen starke Belgier ließ Frankreich das frühe EM-Scheitern im Sommer im Achtelfinale hinter sich und tritt mit breiter Brust in Mailand an. „Es war fabelhaft, was die Mannschaft geschafft hat. Sie hat Qualität und mentale Stärke“, lobte ihr Coach.