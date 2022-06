Nationalmannschaft: "Nehme ich auf meine Kappe" - die Stimmen zum Remis gegen Ungarn in der Nations League

... über Neuers Ansage, gegen Italien eine Rakete zu zünden: „Ich hoffe, dass wir das machen können. Wenn man in die Gesichter in der Kabine geschaut hat, waren alles schon sehr enttäuscht. Weil wir uns mehr vorgenommen haben und es einfach nicht umsetzen konnten. Wir haben jetzt zwei Tage, an denen wir einfach regenerieren und uns auf das Spiel vorbereiten können. Das ist dann auch für Italien das vierte Spiel und für alle am Ende eine große Belastung. Deswegen werden wir die Elf, die am fittesten ist, auf den Platz schicken.“