Nations League: Italien-Kapitän Gianluigi Donnarumma reagiert wütend auf Niederlage gegen DFB-team

„Jetzt gehen wir in die Umkleidekabine, schauen uns ins Gesicht und dann fangen wieder an zu zeigen, dass wir das nicht sind. Heute Abend hat uns alles gefehlt, vielleicht war auch eine gewisse Müdigkeit nach fünf Spielen in 20 Tagen am Ende der Saison vorhanden, aber wir wollen keine Alibis.“