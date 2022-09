Das massive Bundesliga-Problem der französischen Nationalmannschaft

Nkunku hat in diesen zwei Nations-League-Partien bei seinen beiden Einwechselungen keineswegs für sich werben können. Wie bei RB in den letzten Wochen wirkte er behäbig und überhastet in seinen Aktionen. Die Automatismen mit Kylian Mbappé greifen nicht genug, um hohe Ansprüche in den kommenden Wochen stellen zu können. Der Bundesliga-Spieler der Saison 2021/22 wird sich also mit der Joker-Rolle zufriedengeben müssen. Viel mehr ist wohl nicht drin.